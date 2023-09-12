Спорт 12 сентября 2023, 12:32 Путин уличил МОК в извращении идей Пьера де Кубертена Путин: МОК извратил идеи де Кубертена, спорт должен быть вне политики РИА «Новости»

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В Международном олимпийском комитете извратили идеи, которые озвучивал инициатор возрождения Олимпийских игр Пьер де Кубертен. На это указал президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Думаю, что сегодняшнее руководство международных федераций, самого Международного олимпийского комитета, извращает изначальную идею Пьера де Кубертена», — отметил глава государства.

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Путин подчеркнул, что спорт должен находиться вне политики, объединять людей, а не наоборот.

Президент России отметил, что в последнее десятилетие олимпийское движение оказалось в ловушке финансовых интересов.

«Произошла недопустимая коммерциализация международного спорта или международного олимпийского движения», — заключил Путин.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что отечественным спортсменам необходимо принимать участие в Олимпиаде в Париже. Официальный представитель Кремля допустил, что им стоит поехать на Игры в качестве индивидуальных атлетов.