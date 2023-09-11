Спорт 11 сентября 2023, 16:07 Российским спортсменам посоветовали участвовать в Олимпиаде индивидуально Песков: спортсменам из России нужно ехать на ОИ-2024 в индивидуальном порядке РИА «Новости»

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Спортсменам из России необходимо принимать участие в Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных атлетов. На это РИА «Новости» в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нам, безусловно, нужно поддерживать уровень наших спортсменов, и делать это без международных соревнований невозможно», — подчеркнул он.

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Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что некоторые российские спортсмены примут участие в Олимпийских играх «в личном качестве».

«Убежден, что надо принимать участие таким образом», — сказал Песков.

Он заметил, что в России активно ищут альтернативные форматы соревнований международного уровня. И отечественные спортсмены должны в них участвовать, поскольку сохранять высокий уровень спорта высших достижений очень важно.

«Мы хорошо движемся по пути популяризации спорта как такового, и это здорово, здоровый образ жизни, вовлеченность населения в спорт растет. Но спорт высших достижений — это профессиональный спорт, и нам важно сохранить очень высокий уровень наших спортсменов. Это чрезвычайно важно», — заключил официальный представитель Кремля.

Исполком МОК в конце марта рекомендовал международным федерациям допускать до международных стартов спортсменов из России и Белоруссии, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе и только на индивидуальные соревнования.