Спорт 12 сентября 2023, 13:42 Путин призвал учитывать интересы спортсменов в вопросе участия в Олимпиаде Путин: флаг и гимн своей страны имеют большое значение для каждого спортсмена РИА «Новости»

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Необходимо руководствоваться интересами спортсменов, когда речь заходит об участии в Олимпийских играх. Однако для каждого их них огромное значение имеют флаг и гимн Родины, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ-2023.

«Каждый из них (спортсменов — прим. ред.), которые годами, десятилетиями некоторые готовились к важнейшим стартам, должен сам для себя принять определенные решения», — сказал глава государства

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Президент выразил уверенность, что для любого спортсмена значение имеют флаг и гимн своей страны, однако каждый человек должен сам принимать решение о спортивном гражданстве.

Вместе с тем глава государства назвал прискорбным факт, что международное олимпийское движение деградировало и утратило функцию объединения.

«Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей», — объяснил президент.

По его мнению, так или иначе будут создаваться альтернативные движения. Путин также указал, что деполитизированные люди могут принять участие в спортивных соревнованиях «Игры дружбы» и Игры БРИКС.

«Вот мы будем в следующем году проводить „Игры дружбы“, мы будем проводить соревнования в рамках БРИКС. С удовольствием все будут в этом участвовать», — с уверенностью сказал Путин.

Ранее на пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что в МОК извратили идеи, заложенные инициатором возрождения Олимпийских игр Пьером де Кубертеном. Глава государства подчеркнул, что спорт всегда должен находиться вне политики.