Помимо главы Финляндии Саули Ниинисте, есть и другие желающие сыграть в хоккей с российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости Спорт»

«У Путина нет недостатка в членах его команды, общей команды. Поэтому Путин в хоккей играет, делает это регулярно», — сказал Песков.

Он напомнил, что этот вид спорта является командным. Игроки собираются в группы и тем самым сплочаются. Песков также подчеркнул, что хоккей способствует формированию взаимного доверия.

«И с этой точки зрения в свое время это была очень-очень хорошая, позитивная практика — в самом начале президентского пути господина Ниинисте», — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее о возможности заново выстроить доверительные отношения Финляндии и РФ заявил глава МИД европейской страны Пекка Хаависто.

Ниинисте публично отказался от игры в хоккей с Путиным в дальнейшем. Также он подчеркнул, что Россия является для Финляндии не партнером, а соседом, мнение которого необходимо учитывать.