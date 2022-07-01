Глава МИД Финляндии выразил уверенность в восстановлении доверительных отношений с Россией

Отношения Финляндии и России смогут вновь стать доверительными. Уверенность в этом выразил глава МИД европейской страны Пекка Хаависто. Он рассказал об этом в рамках интервью испанской газете Mundo.

По словам Хаависто, уровень доверия к России со стороны Финляндии действительно снизился до нулевой отметки после начала спецоперации РФ на Украине. Однако он выразил уверенность, что со временем это изменится.

«Я убежден, что однажды это доверие вернется, но очень трудно сказать как и когда», — сказал Хаависто.

Он отметил спокойную обстановку на границе между Россией и Финляндией. Также он напомнил, что посольство его страны не прекратило работу в РФ.

Финляндия и Швеция 29 июня получили приглашение на вступление в НАТО. Об этом сообщили «Известия». Это произошло после подписания договора между Швецией, Финляндией и Турцией. Европейские страны подтвердили, что они больше не будут поддерживать организации, признанные террористическими на территории третьей страны.