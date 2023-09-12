Спорт 12 сентября 2023, 14:48 Путин наградил теннисиста Медведева аплодисментами за выход в финал US Open Путин на заседании ВЭФ поаплодировал Даниилу Медведеву за выход в финал US Open РИА «Новости»

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Российский теннисист Даниил Медведев дошел до финала Открытого чемпионата США. Президент РФ Владимир Путин и участники пленарного заседания ВЭФ-2023 поздравили спортсмена с этим событием и отблагодарили его аплодисментами, передало РИА «Новости».

В пятницу, 8 сентября, российский теннисист обыграл в полуфинале испанца Карлоса Алькараса в четырех сетах. Но 10 сентября Медведев не смог обойти серба Новака Джоковича в финале US Open и проиграл со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

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«Давайте скажем Даниилу спасибо, что он смог это сделать (выйти в финал US Open — прим. ред.)», — предложил модератор форума Илья Доронов.

Гости, участники ВЭФ и президент России Владимир Путин наградили Медведева бурными аплодисментами.

Ранее журналисты газеты Times of India перепутали российского теннисиста с зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым. Политик с иронией ответил спортивным обозревателям, что у него не было матча с Новаком Джоковичем.