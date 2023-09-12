12 сентября 2023, 00:05
«Я не играл против Джоковича». Дмитрий Медведев ответил перепутавшим его с теннисистом журналистам
Дмитрий Медведев пошутил о несостоявшемся матче с теннисистом Джоковичем
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил в ответ на пост газеты Times of India. Политик указал, что у него не было мачта с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. В своей публикации в социальной сети X (бывшая Twitter) издание перепутало зампредседателя Совбеза РФ с российским теннисистом Даниилом Медведевым, указал ТАСС.
В публикации издание сообщило, что Джокович победил россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США. Но сотрудники газеты ошиблись в упоминании спортсмена, и вместо его аккаунта указали профиль зампредседателя Совбеза РФ.
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«Увы, но я не играл против Новака Джоковича», — написал политик в ответ на пост издания.
В финале американского Открытого чемпионата по теннису (US Open) Даниил Медведев проиграл второй сет Новаку Джоковичу. Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:5) в пользу серба. Игру провели в Нью-Йорке.
Джокович стал самым возрастным чемпионом этого турнира. Он выиграл Открытый чемпионат США в 36-летнем возрасте. Предыдущий рекорд принадлежал австралийцу Кену Розуоллу. На момент победы в US Open ему было 35 лет.
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