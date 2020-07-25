«ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» и взял Кубок Франции по футболу

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» или «ПСЖ» одержал победу над «Сент-Этьеном» в финальном матче Кубка Франции и завоевал чемпионский титул.

Встреча прошла накануне в пригороде Парижа на стадионе «Стад де Франс». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «ПСЖ». Автором победного гола в ворота противников стал бразильский нападающий Неймар. Победный гол он произвел на 14-й минуте встречи.

Для обеех команд матч был напряженным. В середине первого тайма форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе был травмирован, игровое поле он покинул на костылях, уточнила газета «Известия».

Мбаппе атаковал защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен, впоследствии его удалили с поля за нарушение. Вместо него в игру вступил испанский полузащитник Пабло Сарабия.

«ПСЖ» в 13-й раз стал обладателем Кубка Франции. Парижский клуб — рекордсмен турнира. «Сент-Этьен» по этому показателю идет вторым. У клуба шесть побед.

В начале июля стало известно, что мадридский «Реал» нацелен на подписание контракта с бомбардиром «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе. В качестве подписного бонуса испанский клуб готов заплатить нападающему 100 миллионов евро, если он перейдет в «Реал» летом 2022 года, когда заканчивается действие его контракта с «ПСЖ».