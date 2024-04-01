Спорт 01 апреля 2024, 22:11 «Просто выбросили». Экс-тренер «Авангарда» обвинил клуб в несправедливости Кравец: меня просто выбросили из «Авангарда» Freepik

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Бывший главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Михаил Кравец дал негативную оценку своей отставке. Об этом он заявил в интервью сайту Championat.

«Просто выбросили! А я команду в прошлом году с 10-го места поднял, мы вышли в финал конференции», — подчеркнул экс-рулевой омского коллектива.

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По его словам, хоккейная дружина продемонстрировала самый хороший результат, одержав 43 победы и забив 200 голов. Кроме того, «ястребам» удалось дважды обыграть такие команды, как СКА и ЦСКА.

Непосредственно тренерской работой и составлением игровых звеньев также занимался именно он.

«Вот это самое обидное и самое неприятное. И жаль, что мне не дали возможности исправить эту ситуацию», — подытожил Кравец.

После отставки Кравца пост главного тренера омского клуба занял Сергей Звягин. Соглашение с новым наставником рассчитано до конца сезона — 2025/26.