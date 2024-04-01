01 апреля 2024, 13:51
«Авангард» объявил о назначении Сергея Звягина на пост главного тренера
Российский хоккеист Сергей Звягин занял пост главного тренера омского клуба «Авангард». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу команды.
Соглашение с наставником рассчитано до конца сезона-2025/26.
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«Клуб поможет ему во всем. В межсезонье мы должны стать сильнее, чтобы решать серьезные задачи», — написали представители «Авангарда».
Председатель совета директоров ХК Михаил Аверин также добавил, что все воспитанники Звягина росли в мастерстве и приносили пользу «ястребам».
Хоккей
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