Спорт 01 апреля 2024, 13:51 «Авангард» объявил о назначении Сергея Звягина на пост главного тренера

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Российский хоккеист Сергей Звягин занял пост главного тренера омского клуба «Авангард». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу команды.

Соглашение с наставником рассчитано до конца сезона-2025/26.

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«Клуб поможет ему во всем. В межсезонье мы должны стать сильнее, чтобы решать серьезные задачи», — написали представители «Авангарда».

Председатель совета директоров ХК Михаил Аверин также добавил, что все воспитанники Звягина росли в мастерстве и приносили пользу «ястребам».