21 мая 2023, 23:26
«Просто непозволительно». Футболист «Спартака» Соболев извинился перед болельщиками за неприличный жест на поле
Футболист «Спартака» Соболев извинился перед болельщиками за неприличный жест на поле
Нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев извинился в Telegram-канале перед болельщиками за неспортивное поведение на поле на матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Спортсмен показал неприличный жест в адрес защитника армейцев Виллиана Рошу, за что его удалили с поля.
«Я приношу свои извинения перед всеми, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно! <…> Мне действительно очень жаль», — написал футболист в мессенджере.
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Матч проходил в воскресенье, 21 мая. На 69-й минуте судья Сергей Карасев удалил с поля Соболева и Рошу. Нападающие «Спартака» показал неприличный жест в адрес защитника ЦСКА, за что получил красную карточку. Рошу удалили за тот же жест, когда он пытался объяснить судьям суть произошедшего.
«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Победу принес дубль Промеса, он сумел сыграть на добивание и оформил второй гол в ворота Игоря Акинфеева.
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