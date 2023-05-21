Спорт 21 мая 2023, 23:26 «Просто непозволительно». Футболист «Спартака» Соболев извинился перед болельщиками за неприличный жест на поле Футболист «Спартака» Соболев извинился перед болельщиками за неприличный жест на поле Пресс-служба ФК "Спартак"

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Нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев извинился в Telegram-канале перед болельщиками за неспортивное поведение на поле на матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Спортсмен показал неприличный жест в адрес защитника армейцев Виллиана Рошу, за что его удалили с поля.

«Я приношу свои извинения перед всеми, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно! <…> Мне действительно очень жаль», — написал футболист в мессенджере.

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Матч проходил в воскресенье, 21 мая. На 69-й минуте судья Сергей Карасев удалил с поля Соболева и Рошу. Нападающие «Спартака» показал неприличный жест в адрес защитника ЦСКА, за что получил красную карточку. Рошу удалили за тот же жест, когда он пытался объяснить судьям суть произошедшего.

«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Победу принес дубль Промеса, он сумел сыграть на добивание и оформил второй гол в ворота Игоря Акинфеева.