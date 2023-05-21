Спорт 21 мая 2023, 19:19 Дубль Промеса принес победу «Спартаку» в дерби с ЦСКА «Спартак» вырвал победу у ЦСКА благодаря дублю Промеса Freepik

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Московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА в столичном дерби в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч, прошедший в воскресенье на стадионе красно-белых, закончился со счетом 2:1.

Михаил Игнатов на 22-й минуте распечатал ворота армейцев, но гол судьи отменили из-за офсайда. На 37-й минуте открыл счет в игре полузащитник ЦСКА Хесус Медина. Спустя шесть минут Квинси Промес ударом по воротам его сравнял.

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Второй тайм начался с удаления с поля нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу. На 90-й минуте арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота ЦСКА, голкипер армейцев Игорь Акинфеев отразил удар Промеса, однако футболист удачно сыграл на добивание и забил второй мяч. Промес стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории чемпионатов России по футболу и превзошел по количеству забитых мячей Егора Титова.

В следующем туре ЦСКА 27 мая в гостях сыграет с «Краснодаром», а «Спартак» 28 мая примет «Нижний Новгород».

Ранее казанский «Рубин», обыграв в гостях «Балтику» из Калининграда, обеспечил себе выход в Российскую премьер-лигу.