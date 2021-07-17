Пропавший в Японии атлет из Уганды оставил записку. Он решил не возвращаться домой

Прибывший на Олимпиаду и пропавший без вести в Японии угандийский тяжелоатлет Джулиус Ссекитолеко оставил записку. В ней написано, что спортсмен хочет работать в Японии.

Домой Ссекитолеко возвращаться не собирается из-за тяжелой жизни на родине, сообщила газета Kyodo. Личные вещи он попросил передать жене, которая осталась в Уганде.

Полиция выяснила, что Ссекитолеко 16 июля около 6:30 утра купил билет на скоростной поезд в Нагою. Этот город расположен примерно в 200 километрах от Идзумисано, в котором разместилась угандийская делегация.

Об исчезновении тяжелоатлета стало известно в тот же день, когда в его номер пришел чиновник для взятия образца слюны на тест на коронавиус. Глава делегации Беатрис Айкору сообщила изданию, что сотрудничает с местными властями и помогает в поисках спортсмена. Около 18:00 она звонила Ссекитолеко, но тот сказал, что не может говорить, и отключился.

Делегация Уганды одной из первых прибыла в Японию. Спортсмены тренировались и жили в префектуре Осака. Позже стало известно, что среди них выявлены инфицированные коронавирусом.