Спортсмен из Уганды пропал без вести после приезда на Олимпиаду

В Токио пропал без вести спортсмен из Уганды, который в составе сборной приезал на Олимпиаду. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на местные власти.

Издание уточнило, что до исчезновения спортсмен тренировался в префектуре Осака.

Официальные лица начали поиск 20-летнего атлета. Известно, что сборная Уганды размещается в городе Идзумисано. До этого стало известно, что среди членов делегации этой страны выявили коронавирус.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.