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    16 июля 2021, 11:41

    Спортсмен из Уганды пропал без вести после приезда на Олимпиаду

    Юлия Булыгина

    В Токио пропал без вести спортсмен из Уганды, который в составе сборной приезал на Олимпиаду. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на местные власти.

    Издание уточнило, что до исчезновения спортсмен тренировался в префектуре Осака.

    Официальные лица начали поиск 20-летнего атлета. Известно, что сборная Уганды размещается в городе Идзумисано. До этого стало известно, что среди членов делегации этой страны выявили коронавирус.

    Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.