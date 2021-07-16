Спортсмен из Уганды пропал без вести после приезда на Олимпиаду
В Токио пропал без вести спортсмен из Уганды, который в составе сборной приезал на Олимпиаду. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на местные власти.
Издание уточнило, что до исчезновения спортсмен тренировался в префектуре Осака.
Официальные лица начали поиск 20-летнего атлета. Известно, что сборная Уганды размещается в городе Идзумисано. До этого стало известно, что среди членов делегации этой страны выявили коронавирус.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.