04 марта 2024, 18:38
Промес избежит экстрадиции в Нидерланды
Карпов: Промес избежит экстрадиции в Нидерланды и вылетит в Россию 5 марта
Нападающий футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес избежит экстрадиции в Нидерланды и вылетит в Россию во вторник, 5 марта. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По его информации, футболист отделается крупным штрафом за оставление места ДТП во время зимних сборов с командой в ОАЭ.
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Официального решения суда пока нет. Спортсмену также грозит тюрьма на срок от месяца до четырех лет и экстрадиция в Нидерланды.
Промес вместе с командой должен был вылететь 29 февраля из дубайского аэропорта Аль-Мактум в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом». Однако на борт футболиста не пропустили. Его задержали и поместили под домашний арест.
В середине февраля суд в Недирландах обвинил Промеса в поножовщине и контрабанде 1370 килограммов кокаина. Спортсмена приговорили к шести годам тюрьмы заочно. Его также объявили в розыск по линии Интерпола.
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