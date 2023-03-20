Спорт 20 марта 2023, 21:59 Прокуратура Нидерландов потребовала отправить в тюрьму футболиста «Урала» Влута Прокуратура Нидерландов потребовала 3,5 года тюрьмы для футболиста «Урала» Влута из-за ДТП РИА «Новости»

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Прокуратура Нидерландов запросила 3,5 года тюремного заключения для полузащитника «Урала» Рая Влута. Спортсмен стал участником смертельного ДТП, сообщило издание AD.

Авария произошла в 2021 году, когда Влут играл за клуб «Хераклес». Его автомобиль столкнулся с другой машиной, где находилась семья с двумя детьми. Четырехлетний ребенок погиб, а в ходе расследования в организме футболиста обнаружили алкоголь.

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Сейчас 27-летний полузащитник играет за «Урал». Президент клуба Григорий Иванов сказал, что клуб внимательно следит за всей ситуацией.

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«Давать комментарии на этот счет до решения суда считаю преждевременным. Рай сейчас находится в Нидерландах. Футболист ни от кого не скрывается. Влут заявил, что готов к любому судебному решению», — процитировал Иванова ТАСС.

Ранее в ДТП погибла российская спорстменка и чемпионка по хайдайвингу Лейла Салямова. Девушке было всего 23 года, информацию подтвердил президент РФ прыжков в воду Станислав Дружинин.