Спорт 13 января 2023, 09:39 Чемпионка России по хайдайвингу погибла в ДТП ТАСС: 23-летняя чемпионка России по хайдайвингу Салямова погибла в аварии

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Чемпионка РФ по хайдайвингу Лейла Салямова погибла в результате ДТП. Информацию подтвердил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин. Он сообщил о смерти девушки журналистам ТАСС.

«Наша спортсменка Лейла Салямова погибла в автокатастрофе в четверг [12 января]», — сказал он.

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Девушке было всего 23 года. Подробности ДТП пока неизвестны.

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Салямова стала чемпионкой России по хайдайвингу в 2021 году. Также она являлась членом сборной страны по этому виду спорта. В 2015 году спортсменка заняла второе место на национальном первенстве в синхронных прыжках в воду с вышки.

Дружинин сказал, что известие о смерти девушки стало шоком для ее коллег по хайдайвингу. Также он выразил соболезнования родным спортсменки. Кроме того, глава ведомства по хайдайвингу пообещал помощь семье Салямовой. По его словам, представители федерации общаются с родными девушки и участвуют в организации похорон.