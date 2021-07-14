Призерам Олимпиады придется самим надевать на себя медали

На Олимпиаде в Токио атлеты будут сами надевать на себя медали. Организаторы решили отойти от традиции вручения наград на Играх во избежание рисков коронавируса, объяснил президент МОК Томас Бах. Об этом сообщило Assоciated Press.

Олимпийским призерам в этом году никто не будет надевать медали на шею. Атлетам придется сделать это самостоятельно. Медали им принесут на подносе.

Бах рассказал, что медаль на поднос положит человек в продезинфицированных перчатках.

«Это будет сделано так, чтобы спортсмен был уверен, что никто не прикасался к медалям», — пояснил глава МОК.

Бах также подтвердил, что на Олимпийских играх в Токио не будет рукопожатий и объятий.

Обычно призеров Олимпиады награждал медалями член МОК или высокопоставленный представитель спортивной организации.

Олимпийский подход отличается от европейского футбола. При награждении финалистов Евро-2020 президент UEFA Александр Чеферин лично вешал медали на шеи футболистам, а также пожал руку вратарю итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумме, которого признали лучшим игроком турнира.