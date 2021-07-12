Вратарь сборной Италии Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020

Вратарь итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком чемпионата Европы по футболу. Об этом объявили сразу после окончания финального матча между командами Италии и Англии.

Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу. Уже на второй минуте матча счет открыл защитник англичан Люк Шоу. Этот гол стал самым быстрым в истории финалов чемпионата Европы. Итальянцам удалось сравнять счет во втором тайме. После подачи с углового гол с близкого расстояния забил защитник итальянцев Леонардо Бонуччи. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

В дополнительное время команды не забили голов. Победитель определился в серии пенальти. Сборная Италии выиграла чемпионат Европы во второй раз в своей истории.

Чемпионат Европы по футболу проходил с 11 июня по 11 июля. Самой посещаемой встречей стал финальный матч на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На игре присутствовали больше 67 тысяч зрителей.