«Присутствие близких сковывает»: Малкин рассказал о своем «петушином поступке»

Спортсмен клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин признался, что жалеет о своем поведении на играх, где присутствовали его жена и сын. Свой поступок он назвал «петушиным».

«Я очень хотел забить, когда жена приходила на матчи. Это был „петушиный поступок“. То же самое было, когда сын впервые пришел на первые игры. Присутствие близких сильно сковывает», — рассказал хоккеист в эфире телеканала «Матч ТВ».

По словам Малкина, близкие приходят на каждую его игру. При этом спортсмен неосознанно смотрит на родственников при забросе шайбы. Малкин женат на телеведущей Анне Кастеровой. В мае 2016 года у пары родился сын Никита.

«Аня раньше устраивала движуху, когда собиралась на работу. Сейчас она научилась делать это тихо, всегда уходит в другую комнату. Залог успеха личной жизни — чтобы муж высыпался», — поделился хоккеист.

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