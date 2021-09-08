Скандальная грация художественной гимнатики. Почему этот вид спорта вызывает больше всего споров

Сборная Израиля по художественной гимнастике не будет участвовать в чемпионате мира в текущем году. Многие эксперты связали это решение со скандалом на Олимпиаде в Токио. В Израиле только уточнили, что чемпионка Линой Ашрам не поедет на соревнования «по профессиональным соображениям». О спорах вокруг художественной гимнастики и трудностях судейства — в материале «360».

Скандал на Олимпиаде

Скандал вокруг судейства на Олимпиаде утихнет еще нескоро. Линой Ашрам во время выступления потеряла предмет, но все равно стала олимпийской чемпионкой, оставив Россию позади впервые за долгие годы.

За ошибку с Линой сняли 0,7 балла. Тренер российских гимнасток Ирина Винер-Усманова говорила, что такая потеря предмета стоит около двух баллов. С 2017 года правила оценки художественной гимнастики действительно изменились, и потеря предмета стала уже не настолько критичной. Но дело в том, что в разработке этих правил участвовала и сама Винер-Усманова, поэтому ее претензии должны быть услышаны.

Израиль на чемпионате мира

По поводу того, что израильтяне снялись с чемпионата мира, у Винер-Усмановой четкое мнение: однократную победу нужно подтверждать. Спортсменки из Израиля решили этого не делать.

«Конечно, это все нужно показывать, доказывать, нужно говорить, что за первым разом будет и второй, но второй раз не последовал. Видимо, они подумали, что даже не поможет президент технического комитета Наталья Кузьмина, которая руководила соревнованиями по художественной гимнастике на Олимпийских играх и при которой все эти скандальные моменты были допущены», — сказала тренер.

Спорт и творчество

С оценкой в художественной гимнастике в целом все не так просто. Она стала олимпийским видом спорта только в 1984 году, а пик распространения пришелся на середину прошлого века. Изначально в этом виде спорта было гораздо меньше сложных элементов, и грань между гимнастикой и танцем была еще более размытой.

Со временем конкретные требования изменились. Стало необходимым виртуозное владение предметом, выполнение конкретных элементов. Однако творческая составляющая в этом спорте все равно осталась. Судьи оценивают артистизм, выразительность, во многом это зависит от подбора музыки и хореографии выступления.

Эксперты из университета имени Лесгафта, говоря о развитии у спортсменов этих способностей, уточняют: главный критерий оценки артистизма — это мнение профессионалов, уважаемых экспертов в мире гимнастики. Оценить такое сложнее, чем четкую высоту прыжка или время, за которое удалось пробежать дистанцию.

Нововведения Винер-Усмановой

Ирина Винер-Усманова стала легендой в мировой художественной гимнастике. Она подготовила множество блистательных спортсменок. Но еще выступала за то, чтобы привнести в гимнастику больше эстетики и шоу, чтобы после аскетизма появлялись изысканные костюмы (тренер сама принимает участие в их разработке), чтобы девушки выглядели ярко.

Сама Винер-Усманова говорит, что в этом всем есть элемент гламура — и подчеркивает, что употребляет это слово только в хорошем смысле.

Тяготение к технике

По мнению некоторых экспертов, в последнее время в художественной гимнастике появляется тяготение к техничности исполнения, а не к его выразительности. Тем удивительнее результаты из Токио, где победила спортсменка с явной технической ошибкой.

Как бы то ни было, на чемпионате мира Россию представят лидеры нашей сборной — Дина и Арина Аверины, которые не собираются завершать карьеру и готовы соревноваться за свою страну.