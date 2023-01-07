Спорт 07 января 2023, 20:08 Президент AMC Fight Nights Гаджиев не поверил слухам о планах Нурмагомедова уйти из индустрии ММА Президент AMC Fight Nights оценил слухи о решении Нурмагомедова уйти из индустрии ММА РИА «Новости»

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) Хабиб Нурмагомедов может окончательно покинуть индустрию ММА. Такую информацию распространил Telegram-канал «Спросите у Расула», освещающий политическую и общественную жизнь Дагестана и Северного Кавказа. Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в беседе со Sports.ru оценил вероятность того, что спортсмен действительно пойдет на подобный шаг.

Источника канала «Спросите у Расула» заявил, что Нурмагомедов решил оставить тренерскую карьеру и индустрию ММА в целом из-за желания уделять больше времени своей семье. В политику он идти не собирается, добавил собеседник, уточнив, что спортсмен находится дома в Дагестане.

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По словам Гаджиева, он не слишком доверяет информации насчет тренерской карьеры Нурмагомедова.

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«Он совсем не участвовать в тренировочном процессе не сможет. Выступает Ислам Махачев. Хабиб что, в его лагере никак не будет принимать участия? В той или иной степени», — пояснил президент AMC Fight Nights.

Специалист выразил уверенность, что в будущем Нурмагомедов, вероятно, может просто уделять меньше внимания тренерскому процессу.

В октябре прошлого года Ислам Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. Тогда Нурмагомедов назвал его лучшим бойцом в мире.

В ММА Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, не проиграв ни одного. Последний состоялся осенью 2020 года, когда спортсмен одолел Джастина Гейджи. Сразу же после этого боец заявил, что завершает профессиональную карьеру.