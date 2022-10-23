«Он лучший боец в мире». Хабиб Нурмагомедов поздравил Махачева с завоеванием титула | 360°

Спорт 23 октября 2022, 01:56 «Он лучший боец в мире». Хабиб Нурмагомедов поздравил Махачева с завоеванием титула Экс-чемпион UFC Нурмагомедов назвал Махачева лучшим бойцом в мире YouTube

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов стал первым, кто поздравил Ислама Махачева с победой на прошедшем турнире UFC 280.

«22 года мы тренировались вместе, я говорю вам, что Ислам Махачев сейчас не просто лучший в легком весе, он лучший боец в мире», — сказал Хабиб.

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В свою очередь Махачев сказал, что одержал победу во многом благодаря Нурмагомедову.

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Хабиб также поделился совместными с Исламом планами после завоевания последним чемпионского титула.

«Наш план с Махачевым — отправиться в Австралию и подраться дома у Волкановски. Мы знаем, что победим его», — сказал боец.

Турнир UFC 280 прошел в Абу-Даби. Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру удушающим приемом во втором раунде. Другой наш земляк Петр Ян потерпел поражение в поединке с американцем Шоном О’Мэлли в результате раздельного решения судей.

Оба россиянина удостоились бонуса от UFC. Они получат 50 тысяч долларов за лучшее выступление и лучший бой вечера.