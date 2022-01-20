Представители новичка ЦСКА отреагировали на скандал с «Наташами»

Скандальная публикация московского ЦСКА про переход полузащитника Юсуфа Языджы из французского «Лилля» была сделана сотрудниками клуба без согласования с руководством «армейцев». Об этом сообщили в своем Instagram представители турецкого футболиста.

«ЦСКА принес извинения на турецком, английском и русском языках сразу после того, как новость о переходе Языджы была опубликована в социальных сетях. Пост сделан без согласования с руководством», — гласит заявление агентства.

Пресс-служба ЦСКА в своем Twitter опубликовала юмористический ролик, показав, как якобы уговаривала Языджы на трансфер. Аргументация завершилась фразой «у нас есть много Наташ», после чего «Языджы» ответил: «Буду через пять минут».

Публикация была удалена пресс-службой ЦСКА. Ответственность за ролик взяла на себя главный редактор клубного телевидения ЦСКА Екатерина Кирильчева.

ЦСКА подписал с 24-летним игроком арендный контракт до завершения сезона-2021/22 с возможностью выкупить контракт.

В составе «Лилля» Языджы в нынешнем сезоне провел 21 матч, забил один мяч и один раз ассистировал партнеру.