Правила игры рукой в футболе изменили

По новым правилам футбола плечо признали частью тела, которой можно забить гол. Об этом сообщил сайт Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

По данным сайта, изменения внесли в пункт правил № 12. В связи с нововведением изменили и пункт № 11, согласно которому, теперь при оценке положения вне игры будет учитываться плечо игрока нападающей команды.

В начале марта IFAB ввел несколько новых правил по игре рукой. Так, случайное попадание мяча в руку, после которого он оказывается в сетке ворот после удара партнера по команде, больше не будет считаться нарушением.

Также в совете определили, что нарушением правил будет считаться только умышленное касание мяча рукой, случай, когда мяч попадает в руку, которая оказывается в неестественном положении для того или иного движения и как бы «неестественно увеличивает площадь туловища», гол, забитый рукой. Тогда же ввели правило определения офсайда по основанию подмышки игрока. Теперь оно неактуально.