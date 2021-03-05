Правило игры рукой в футболе изменили

Случайное попадание мяча в руку, после которого он оказывается в сетке ворот после удара партнера по команде, больше не будет считаться нарушением правил в футболе. Такое разъяснение дал Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на своем сайте.

Совет провел общее собрание 4 марта. По его итогам эксперты решили, что не каждое касание мяча рукой — это нарушение.

«Интерпретация случаев игры рукой не всегда была последовательной из-за неправильного применения правила», — говорится в сообщении.

Теперь нарушением правил будет считаться только умышленное касание мяча рукой, случай, когда мяч попадает в руку, которая оказывается в неестественном положении для того или иного движения и как бы «неестественно увеличивает площадь туловища», гол, забитый рукой, и гол, который футболист забивает сам, даже если мяч случайно до этого попадает ему в руку.

На собрании еще решили, что при фиксации положения вне игры рука заканчивается у основания подмышки. Это определение будет международным стандартом.