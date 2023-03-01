Спорт 01 марта 2023, 22:09 «Позорный день». Переход российских шахмат в Азию раскритиковали в Европе Вице-президент ЕШС Пейн назвал позором переход России в Азиатскую федерацию шахмат Pixabay

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Вице-президент Европейского шахматного союза Малколм Пейн назвал позором переход российских шахматистов в Азиатскую федерацию. По его словам, ФИДЕ явно идет не в ногу с Международным олимпийским комитетом в этом вопросе. Цитату привел сайт Chess.com.

Пейн назвал три момента, которые, по его мнению, позволяют считать «позором» переход российских шахмат в Азию.

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«Во-первых, это позорный день для шахмат. Мы — первый вид спорта, руководство которого помогает своей федерации в России избежать санкций, переехав в Азию», — заявил спортсмен.

Вторым моментом он назвал необходимость защитить тех российских игроков, которые желают продолжить играть под эгидой Европейского шахматного союза (ЕШС). И вот здесь, добавил Пейн, союз уже предпринял нужные шаги, активно продвигая отмену трансферных сборов.

Вице-президент выразил удивление, что на этот переход согласились индийская и китайская федерация — и это третий момент.

«Если они вообще это сделали (результатов голосования я не видел), потому что это приведет к усилению конкуренции и, следовательно, уменьшению возможностей для их игроков претендовать на места в отборе на чемпионат мира, если в этот отбор не будут внесены изменения», — уточнил Пейн.

Шахматист также не упустил возможности раскритиковать Международную шахматную федерацию (ФИДЕ), которая, по его словам, «в очередной раз» выглядит как игрушка в большой игре, где всеми действиями «руководит Кремль».

Ранее сообщалось, что участники заседания ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) большинством голосов одобрили включение в состав организации Федерации шахмат России (РФШ). Президент ФШР Андрей Филатов заявил, что переход организации стал историческим событием и отметил, что нечто подобное произошло впервые в истории.