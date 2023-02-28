Спорт 28 февраля 2023, 16:48 Федерация шахмат России вошла в состав Азиатской шахматной федерации Азиатская шахматная федерация одобрила включение РФШ в свой состав РИА «Новости»

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Участники заседания ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) большинством голосов одобрили включение в состав организации Федерации шахмат России (РФШ). Об этом сообщил «Интерфакс».

В ходе голосования переход РФШ в состав Азиатской шахматной делегации одобрили 29 делегатов, воздержались шесть участников встречи, против выступил один человек.

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Президент ФШР Андрей Филатов заявил, что переход организации стал историческим событием. Он подчеркнул что подобное произошло впервые в истории.

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«Мы благодарны делегатам Азиатского шахматного саммита за то, что на Континентальной ассамблее они большинством голосов поддержали наш переход», — заявил Филатов. Он подчеркнул, что это говорит о доверии к российской организации.

Решение о переходе ФШР в Азиатскую шахматную федерацию члены наблюдательного совета российской организации приняли в апреле 2022 года после того, как FIDE (Международная федерация шахмат) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях, которые проходили под эгидой организации.