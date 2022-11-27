Спорт 27 ноября 2022, 23:36 «Повел бы себя так же». Соболев заявил, что не жалеет об участии в драке с футболистами «Зенита» Нападающий «Спартака» Соболев заявил, что не жалеет о драке с футболистами «Зенита» РИА «Новости»

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что не жалеет о своем участии в массовой драке с футболистами «Зенита». В интервью «Известиям» он извинился за свои действия, но сказал, что в следующий раз поступил бы так же.

По словам спортсмена, драка началась после того, как защитник «Зенита» Родригао пнул ногой Шамара Николсона.

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«Вы знаете, мы эту драку не начинали, но скажу за себя лично: когда обижают моих товарищей, моих друзей, будь это на футбольном поле, улице, кафе или еще где-то, я бы повел себя так же, как и сегодня. В 100 случаях из 100», — отметил Соболев.

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При этом он подчеркнул, что осуждает случившееся и приносит всем свои извинения. Подобные драки он назвал неправильными.

Потасовка между футболистами «Зенита» и «Спартака» произошла в перерыве после основного времени на матче Кубка России. Судьи не стали разбираться в ситуации и просто раздали по шесть красных карточек. Одна из них досталась Соболеву, которого в итоге удалили с поля. Вместе с ним на скамейку запасным отправились Николсон, Селихов, Малколм, Барриоса и Родригао.