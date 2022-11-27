Спорт 27 ноября 2022, 18:30 Футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили драку в перерыве на матче Кубка России Игроки «Зенита» и «Спартака» получили красные карточки за драку на матче Кубка России YouTube

Читать 360tv в

Перерыв после основного времени на матче Кубка России закончился дракой между футболистами петербургского «Зенита» и московского «Спартака». Команды за всю игру не смогли забить ни одного мяча и решили выяснить на кулаках, кто из них сильнее.

Очевидцы сообщили, что все началось с конфликта атакующего полузащитника москвичей Квинси Промеса с полузащитником петербургской команды Вильмаром Барриосом. После к ним присоединился Александр Соболев и Шамар Николсон. В результате началась массовая драка стенка на стенку.

Реклама

Судьи не стали разбираться, кто первый начал, а раздали сразу шесть красных карточек. С поля удалили игроков «Спартака» Николсона, Соболева, Селихова и футболистов «Зенита» Малколма, Барриоса и Родригао.

Реклама

Оштрафованные спортсмены следили за серией пенальти со скамейки запасных. После четырех ударов по воротам каждой из команд, победу одержал «Зенит» со счетом 4:2.

Изначальная ничья играла «Спартаку» на руку, потому что выводила его с первого места в группе в плей-офф.