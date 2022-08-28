Спортсмена с накрашенными ногтями из футбольного клуба «Иркутск» 22-летнего Никиту Лобусова никто не выгонял, заявил «360» исполнительный директор ФК Илья Кунгуров. При этом он не скрывает, что в клубе негативно отнеслись к его розовому маникюру.

«У нас есть детская школа, в ней 350 детей. Поставьте себя на наше место: если бы у вас были дети, что бы вы сделали в таком случае? Когда человек приходит с маникюром, в следующий раз он придет в юбке», — заметил Кунгуров.

По его словам, никакого конфликта с Лобусовым у руководства клуба не было. Спортсмен все еще значится в общей заявке ФК.

«Дети задают вопрос, можно ли так делать, на что мы отвечаем, что нельзя, потому что мы воспитываем именно футболистов. А то, что там произошло — не произошло, какой-то ультиматум — это уже личное наше, мы должны с ним разговаривать по этому поводу», — резюмировал исполнительный директор клуба.

У самого Лобусова нет претензий к «Иркутску», о чем он написал в соцсетях. Спортсмен попросил не раздувать историю.

«Мне было неприятно, что так получилось, но я понимаю, почему клуб вынес такое решение. И я от своего решения тоже не отказываюсь, просто надеюсь, что это поможет команде в развитии, а мне — найти новую команду. Хочу, чтобы иркутский футбол развивался, со мной или без меня», — подчеркнул Никита.

Ранее распространилась информация о том, что спортсмену, который пришел на игру с розовым маникюром, поставили ультиматум: розовые ногти или футбол. Молодой человек, как ни странно, выбрал маникюр и решил покинуть команду. Логусов пояснил, что любит эпатаж.