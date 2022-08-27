Спортсмен из Иркутска перестал играть в футбол, чтобы не испортить свой розовый маникюр

Игрока футбольного клуба «Иркутск» дисквалифицировали из-за желания носить розовый маникюр. Об этом рассказал сайт kр.ru.

Молодой человек, занимавшийся футболом уже 11 лет, был в ФК уже три месяца. Он стабильно посещал тренировки, принимал участие в матчах. Не было никаких замечаний со стороны тренера или руководства клуба, пока он не пришел на игру с розовым маникюром. Свою выходку он объяснил любовью к эпатажу.

В результате ему предъявили ультиматум: либо он стирает лак с ногтей, либо его убирают из команды. Бывший футболист утверждает, что его оскорбила сама ультимативная форма, без варианта все обсудить, и он покинул команду.

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Исполнительный директор ФК «Иркутск» Илья Кунгуров, в свою очередь, сказал, что «игрок есть в общей заявке на данном этапе. Его никто не выгонял».

Генеральный директор Федерации футбола Иркутской области Вадим Вдовиченко подтвердил, что законного основания предъявлять какие-то требования к внешности спортсменов нет.

«Только если это не футболист-профессионал, у которого будет официальный контракт, где прописаны те или иные нормы. Мы не можем заставить тех, кто играет на любительском уровне, что-то изменить во внешности. Подобные ситуации остаются на индивидуальном рассмотрении тренера или клуба», — сказал он и добавил, что полностью поддерживает руководство клуба.

Ранее стало известно, что в Вооруженных силах Канады с сентября начнут действовать новые требования к внешнему виду солдат и офицеров. Власти разрешили солдатам носить юбки, красить ногти и делать татуировки на лице.