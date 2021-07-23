«Построит атакующую игру»: экс-тренер «Зенита» оценил назначение Карпина в сборную России

Назначение на пост главного тренера сборной России по футболу тренера команды «Ростов» Валерия Карпина — это правильный ход. Он знает всех игроков и может построить хорошую атакующую команду. Об этом «360» заявил футбольный эксперт и бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт.

Он напомнил, что сейчас основная задача команды — решить вопрос выхода сборной на чемпионат мира в Катаре. Сделать это может тренер, который хорошо знает наш футбол. По словам эксперта, нынешние игроки Карпина показывают хорошую игру.

«„Ростов“ у него играет достаточно интересно. У него самого достаточно интересные взгляды на футбол. Несмотря на то, что команда при нем ничего серьезного не добивалась, сама игра мне нравится. У него есть возможность проявить себя на посту тренера сборной», — заявил Борис Раппопорт.

Эксперт отметил, что за оставшийся месяц, который остался у Карпина перед отбором на чемпионат мира, он сможет подготовить команду. С иностранным тренером за столь короткий срок сделать бы это не получилось.

«Единственное что могу сказать, он будет строить атакующую игру. Он сам был атакующим игроком. Поэтому при Карпине игра будет хорошей. Выбор игроков у него есть. В прошлом году он поменял треть состава Ростова и все равно смог показать интересный футбол», — подчеркнул эксперт.

На вопрос не помешает ли Карпину в тренировках сборной совмещение с работой в «Ростове» эксперт отметил, что времени у тренера достаточно. У клуба спокойный график. Кроме того, поможет новый тренерский штаб и квалифицированный помощник, который сейчас работает с Карпиным.

О назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу стало известно в пятницу, 23 июля. В Российском футбольном союзе отметили, что он будет совмещать работу в сборной с тренировками в клубе «Ростов». Контракт с Карпиным подпишут 26 июля, а действовать документ будет до 31 декабря. Потом соглашение могут продлить.