Спорт 17 декабря 2022, 22:02 Российский хоккеист Казбеков умер в Канаде в возрасте 18 лет Скончался российский хоккеист канадского клуба London Knights Казбеков YouTube

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Нападающий канадского клуба London Knights, выступающего в юниорской Хоккейной лиге Онтарио, Абакар Казбеков умер в возрасте 18 лет, сообщила пресс-служба клуба.

«Хоккейная лига Онтарио и клуб London Knights с прискорбием сообщают о кончине игрока Абакара Казбекова. Мы думаем о его семье, друзьях и товарищах по команде», — говорится в распространенном заявлении.

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Клуб не сообщил причины смерти спортсмена. В связи с кончиной Казбекова руководство London Knights отменило игру против Flint Firebirds, которая была запланирована на 17 декабря.

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Абакар Казбеков родом из Москвы. Он выступал за подольский хоккейный клуб «Витязь». В канадский London Knights россиянин перешел в 2021 году. Его считали перспективным игроком.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы убили хоккеиста Романа Дидура. Причиной его смерти стал конфликт, который произошел в столичном ночном заведении.