«Посмотрите на себя в зеркало». Олимпийский чемпион ответил норвежским биатлонистам

Норвежцы должны разобраться со своими проблемами: астмой, легализованным допингом. Так двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев ответил на призыв норвежского биатлониста Йоханнеса Бе к более суровому наказанию для русских.

«Пускай норвежцы смотрят на себя в зеркало, глядишь, что-то полезное и увидят. С астмой разберитесь, легализованные допингисты, а потом еще будете поучать других», — привело его слова издание Sport24.

Васильев назвал моральный облик братьев Бе неудовлетворительным. Он призвал их заниматься спортом, а не делать поспешные выводы по неподтвержденным данным.

«Когда спортсмены начинают высказываться в политическом аспекте, это спорт продвигает не в том направлении, и из спорта делается какой-то жупел», — добавил олимпийский чемпион.

Весь Запад вместе с Йоханнесом скатывается в негативную риторику. Попытки таким образом воздействовать на страну ни к чему хорошему не приводят, уверен Васильев.

Ранее Йоханнес Бе посчитал недостаточно суровым запрет для спортсменов из РФ выступать под национальным флагом. Он предложил сократить количество стартовых мест для российской сборной на международных турнирах по биатлону.

Международный союз биатлонистов запретил Союзу биатлонистов России использовать оригинальный логотип с цветами национального флага. Санкции ввел на два года Спортивный арбитражный суд в декабре 2020-го. Ограничение касается Олимпийских игр и чемпионатов мира.