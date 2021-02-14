Норвежский биатлонист призвал наказать российских суровее

Запрет для российских спортсменов выступать под своим флагом — недостаточно суровое наказание для атлетов. Так считает норвежский биатлонист Йоханнес Бе, сообщило издание Dagbladet.

По его мнению, наказание для российских спортсменов слишком легкое.

«Русские получили незначительное наказание. Тут требуются более суровые меры», — заявил 27-летний норвежец.

Он считает, что РФ отделалась самым мягким наказанием из возможных. Поэтому Бе предложил сократить количество стартовых мест для сборной России на международных турнирах по биатлону.

Международный союз биатлонистов (IBU) запретил Союзу биатлонистов России (СБР) использовать цвета национального флага. Санкция введена по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в декабре 2020 года. Ограничение действует до декабря 2022-го и касается соревнований на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Сейчас сборная России выступает на чемпионате мира в Поклюке под названием RBU (Russian Biathlon Union) и флагом Союза биатлонистов России. Форма спортсменов осталась без герба и российского триколора. В случае победы на церемонии награждения вместо гимна России прозвучит гимн Международного союза биатлонистов. После трех гонок отечественные спортсмены не получили ни одной медали на турнире в Словении.