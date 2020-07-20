«Посмотри на табло, дурашка»: в «Зените» ответили на жалобы «Спартака» из-за судейства

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев после победы команды в полуфинале Олимп-Кубка России ответил на слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о судействе. Он счел, что жаловаться на арбитров — последнее дело.

Медведев сказал, что он и все спортсмены очень рады победе над сильным соперником и выходу в финал. Также он заявил, что жалобы на судейство не аргументированы.

«Леонид Федун пожаловался на судейство и назвал „Зенит“ дутым чемпионом? Жаловаться на судейство — это последнее дело», — отметил гендиректор «Зенита» в комментарии порталу Sport24.

Он добавил, что считает «Спартак» хорошей и перспективной командой. «Зенит» будет рад играть с ней в будущем.

«Обижаться на что-то мы не будем. Как говорили наши хоккеисты, играя с канадцами: „Посмотри на табло, дурашка!“» — добавил Медведев.

Он напомнил, что красно-белые отстали от соперников больше чем на 30 очков и три раза за сезон проиграли в личной встрече.

«Зенит» и «Спартак» сыграли 19 июля в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу петербургской команды. После этого Федун не сдержал эмоции и назвал в интервью «Спорт-Экспрессу» соперников «дутыми чемпионами». По его мнению, «Зенит» не сможет показать хороший результат в Лиге чемпионов. Ведь у ФК не будет поддержки судей.