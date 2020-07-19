«Зенит» и «Химки» вышли в финал Кубка России по футболу

Петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки» оказались в финале Кубка России по футболу. «Зенит» в полуфинальном матче победил «Спартак» со счетом 2:1, «Химки» обыграли «Урал» со счетом 3:1.

В матче «Зенит» — «Спартак», проходившем в Санкт-Петербурге, на 24-й минуте гол забил нападающий петербургской команды Артем Дзюба (пробил пенальти), а на компенсированной к первому тайму минуте центральный нападающий «Спартака» Александр Соболев сравнял счет. Победный гол провел полузащитник «Зенита» Далер Кузяев (на третьей компенсированной к первому тайму минуте).

Во время встречи «Химки» — «Урал», проходившей в Екатеринбурге, на 11-й минуте отличился химчанин Евгений Гапон. На 36-й и 38-й минутах преимущество укрепили Александр Трошечкин и Артем Полярус. «Урал» на 73-й минуте матча отыграл один гол благодаря Андрею Панюкову.

Для подмосковного клуба это второе в его истории попадание в финал Кубка России, до этого команда доходила до финала в 2005 году и тогда команда в итоговом матче уступила ЦСКА со счетом 0:1.

«Зенит» и «Химки» встретятся в финальном матче 25 июля. Игра пройдет в Екатеринбурге.

В начале июля «Зенит» досрочно стал чемпионом России, обыграв «Краснодар». Последние матчи чемпионата сезона-2019/20 пройдут 22 июля. «Зенит» встретится с «Ростовом», ЦСКА сыграет с «Тамбовом», «Спартак» — с «Рубином», «Краснодар» — с «Ахматом».