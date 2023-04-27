Спорт 27 апреля 2023, 02:00 «Пошли все на фиг». Фетисов жестко ответил на рекомендации МОК Хоккеист Фетисов жестко ответил на рекомендации МОК РИА «Новости»

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Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), выдвинутые к спортсменам, которые имеют связи с силовыми ведомствами, жестко раскритиковал олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Его слова привела «Вечерняя Москва».

«Пошли все на фиг. Это наша столетняя система, и ребята сами выбирают, за кого им выступать — за какой клуб и общество. <…> А завтра скажут — снимите крест с груди, еще что-то. О чем вообще говорим. Какая-то глупость», — сказал Фетисов.

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Олимпийский чемпион по хоккею заметил, что надо было сразу дать понять, что российские спортсмены вернутся в мировой спорт с одним условием — с флагом и гимном.

Председатель национального олимпийского комитета (НОК) Польши Радослав Песевич ранее заявил, что решения о бойкоте польскими спортсменами Олимпийских игр при участии в соревнованиях российских и белорусских атлетов пока не приняли. Он отметил, что вместо предложений не отправлять спортсменов на международные соревнования проще найти решение об исключении спортсменов из России и Белоруссии.