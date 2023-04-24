Спорт 24 апреля 2023, 16:13 Польша назвала целью номер один недопуск россиян на Олимпиаду Глава НОК Польши предложил вместо бойкота Олимпиады не допускать к соревнованиям россиян РИА «Новости»

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Решения о бойкоте польскими спортсменами Олимпийских игр при участии в соревнованиях российских и белорусских атлетов пока не приняли. Об этом в эфире радиостанции RMF заявил председатель национального олимпийского комитета (НОК) Польши Радослав Песевич.

Он подчеркнул, что вместо предложений не отправлять спортсменов на международные соревнования проще найти решение об исключении российских и белорусских атлетов.

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«Надо подумать, как исключить россиян и белорусов из Олимпийских игр, а позже принимать решения вместе со всем спортивным сообществом», — заявил Песевич.

Председатель НОК Польши пояснил, что спортсмены тренируются много лет, чтобы потом показать свои достижения на соревнованиях и заработать медаль. Поэтому представить себе отказ польских атлетов от участия в Олимпийских играх он не может, тем более, если это доставит удовольствие России.

«Для меня целью номер один является то, чтобы исключить россиян и белорусов из Олимпийских игр», — подытожил спортивный чиновник.

Международный олимпийский комитет в конце марта выпустил новые рекомендации для спортивных федераций по участию российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Под ограничения попали атлеты, которые поддержали специальную военную операцию, а также имеют отношения к армии или органам безопасности.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал рекомендации МОК нарушением базовых принципов мирового спортивного движения.

Допустить спортсменов из России и Белоруссии согласился международный союз современного пятиборья. Как сообщили «Известия», в организации отметили, что создадут независимую комиссию для проверки пригодности атлетов критериям, которые установил МОК.