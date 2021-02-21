Поражению Медведева в финале Australian Open нашли объяснение

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу, потому что ему не хватило мастерства. Такое мнение об игре в финале Australian Open сложилось у теннисиста, заслуженного тренера России Виктора Янчука. Им он поделился с «360».

«Обнаружилось, то есть и раньше было видно специалистам, <…> но здесь проявилось, что все-таки Медведеву не хватает мастерства. Именно разнообразия технических приемов, надежности в отдельных приемах, особенно атакующих. Вот это подвело его», — поделился размышлениями Янчук.

Медведев боролся за победу, бегал, отбивал мячи, отдавался игре полностью — его нельзя упрекнуть. К тому же у спортсмена бойцовский характер. Тем не менее мастерство явно выше оказалось у Джоковича, который сейчас в хорошей спортивной форме. Это уже проявлялось в полуфинале, да и раньше, признал тренер.

«Он сейчас очень хорошо готов», — рассказал Янчук про серба.

Медведев моложе, может дольше и лучше бегать. Тем не менее этого не произошло, он проиграл три сета подряд.

Джокович иногда просто отрезал слева мячи, менял ритм, разнообразил игру.

«В такой перестрелке, дуэли Медведев не проигрывал. Но когда сам хотел уже очень остро атаковать, то есть прибавить, то он, как правило, ошибался. Хотя были и хорошие удары, хорошие мячи, но ошибался при ударах справа, что досадно», — добавил собеседник «360».

Встреча россиянина и серба завершилась счетом 5:7, 2:6, 2:6. Медведев занимает четвертую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). После Открытого чемпионата Австралии он поднимется на третье место в обновленной версии рейтинга.