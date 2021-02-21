Россиянин Медведев проиграл в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале Australian Open. Встреча завершилась счетом 5:7, 2:6, 2:6 в пользу 33-летнего серба.

Медведев располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), после Открытого чемпионата Австралии россиянин поднимется на третье место в обновленной версии рейтинга, сообщил ТАСС.

Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал Australian Open. В полуфинале он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса. Россияне не доходили до итогового матча этого турнира с 2005 года — тогда это был Марат Сафин.

Ранее эксперты высказывались о том, что Медведев сможет победить в финале. Об этом заявлял российский тренер Игорь Куницын. «Наверное, он один из немногих, кто сейчас может это сделать», — посчитал тогда он.

Также о шансах Медведева рассуждал и другой российский теннисист, Андрей Рублев.

«Конечно, Дане реально победить в финале, он уже не один раз обыгрывал Джоковича и на очень крутых турнирах это делал. Матч в любом случае будет тяжелым для обоих — и для Новака, и для Дани. Будет очень интересный финал», — говорил теннисист Андрей Рублев.