«Уважают все». Комментатор объяснил, почему Знарка выбрали тренером сборной по хоккею

Главный новый тренер сборной РФ по хоккею Олег Знарок — этот тот человек, которого в этом виде спорта все уважают. Поэтому его назначение — прекрасное событие для хоккейного мира. Такое мнение в разговоре с «360» высказал комментатор, хоккейный эксперт и в прошлом хоккеист Артем Батрак.

«На мой взгляд, это замечательно. Потому что к нему, к Олегу Валерьевичу, поедут ребята из НХЛ. Ходили слухи определенные от некоторых игроков, что, может быть, кто-то не доедет до Олимпиады, а к Знарку поедут все, это самое главное и основное. Мне кажется, что так как он уже выигрывал Олимпиаду, то лучшего варианта и не найти», — сказал Батрак.

Немаловажную роль сыграет и то, какой у главного тренера будет штаб, каких тренеров он наберет.

«Знарок — это одна из кандидатур, которую уважают абсолютно все», — подчеркнул комментатор.

По его словам, про состав сборной пока говорить рано. Важный момент — снимут ли с центрального нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова дисквалификацию.

«Если снимут, то хорошо, если нет, будет намного тяжелее», — высказал мнение собеседник «360».

Ранее стало известно, что Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею. Контракт с ним подписан на год.