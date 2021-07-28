Пользователи всего мира обсудили в Сети победу российских гимнасток в Токио

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые за всю историю Олимпийских игр победила в командном многоборье. Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Лилия Ахаимова набрали 169,528 балла и выиграли золотые медали. Первой их поздравила лидер американской команды Симона Байлз.

Пользователи соцсетей всего мира живот откликнулись на их победу.

«И нафига нам этот футбол только?» — поинтересовался Денис. Его восхищение поддержали и другие пользователи.

«Сегодня исторический день в спортивной гимнастике. Россия нанесла поражение США», — подчеркнул пользователь AkashiKomei.

Не обошлось без колких выпадов в сторону Симоны Байлз. Некоторые пользователи напомнили, что ее обвиняли в применении допинга, но спортсменке удалось доказать, что медикаменты она принимала по состоянию здоровья. Байлз неожиданно снялась с Олимпиады, мотивировав это решение полученной травмой.

«Молодцы! Правда у некоторых тут сейчас начнет бомбить, что американка красиво на пятую точку села», — написал ser vak.

Некоторые россияне не смогли удержаться, и ехидно прокомментировать имевший место конфликт с WADA.

«Это же невозможно, американским гимнасткам WADA разрешает любые допинги», — подчеркнул Вадим Горец.

Пользователь Буршка Че даже предложил хорошо известному проамериканскими настроениями изданию «трепать WADA».

«Как это они посмели русских допустить к соревнованиям! Ваши-то гимнастки не успевают щетину сбривать, а наши даже на женщин похожи, как так-то?!» — удивился он.

Впрочем, далеко не все пользователи Рунета были так категорично настроены. Они предложили не ругаться, а просто радоваться победе российских гимнасток.

«Наши девочки космос, ракета! Но комментарии — это ужас. Сравнить американок с троглодитами просто из-за того, что те физически крепче — это мощно», — отметил Zakirov Adel.

Женская сборная России по гимнастике принесла в копилку страны шестую золотую медаль.