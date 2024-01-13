Спорт 13 января 2024, 13:07 Полузащитник «Пари НН» перейдет в европейский клуб «Чемпионат»: игрок «Пари НН» Эдгар Севикян перейдет в «Ференцварош» РИА «Новости»

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Ирок футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян перейдет в венгерский «Ференцварош». Об этом изданию «Чемпионат» сообщил близкий к команде источник.

Венгерский клуб активировал опцию выкупа контракта полузащитника. Изначально игрок мог перейти в «Краснодар», но «Ференцварош» переубедил его.

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Генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов также сообщал, что с большой долей вероятности Севикян перейдет в другой европейский клуб.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 22-летний игрок поучаствовал в 24 матчах во всех турнирах. Футболист отметился семью голами.

Ранее пресс-служба «Пари НН» сообщила о переходе полузащитника Эдедема Эссьена в костанайский «Тобол». В этом сезоне спортсмен провел 11 матчей за нижегородский клуб. В конце декабря в «Пари НН» перешел футболист Никита Ермаков. Команда очень верит в нового игрока, подчеркнул Мелик-Гусейнов.