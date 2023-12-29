Спорт 29 декабря 2023, 15:27 Футболист Ермаков перешел в «Пари НН» на правах аренды

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Российский футболист, полузащитник Никита Ермаков перешел в футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» по договору аренды до конца сезона. Об этом сообщило агентство «Время Н».

Гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале написал, что команда очень верит в нового игрока.

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«Он уже чувствовал вкус больших побед. Он обладатель Кубка России 2022−2023 годов и серебряный призер чемпионата страны 2022−2023 годов», — подчеркнул гендиректор.

Отмечается, что Ермаков пришел в «Пари НН» из столичного клуба ЦСКА.