Спорт 04 февраля 2023, 19:11 Польша заявила о протесте 40 стран против допуска россиян к Олимпиаде-2024 Министр спорта Польши Бортничук: против участия России и Белоруссии в ОИ выступят 40 стран

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Против участия в Олимпийских Играх 2024 года российских и белорусских спортсменов выступят 40 стран, в том числе из Евросоюза. Об этом министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук сообщил в интервью агентству РАР.

Он отметил, что 10 февраля пройдет встреча министров спорта из около 40 стран мира. Великобритания, Австралия, Канада, Южная Корея, Япония и другие государства якобы выскажут «общую решительную позицию».

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«Это будет жесткая позиция, противостоящая участию представителей России и Белоруссии в Олимпийских играх», — сказал Бортничук.

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На вопрос об обещаниях Украины и Латвии бойкотировать предстоящие игры он сказал, что «это всегда самая сильная карта, которую эти государства не постесняются использовать».

Идею Международного олимпийского комитета об участии россиян в международных соревнованиях поддержал новый глава исполкома Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс.

Ранее глава Олимпийского комитета Александр Поздняков заявил, что МОК начал консультации с международными федерациями по возвращению россиян на международные арены.