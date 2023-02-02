Спорт 02 февраля 2023, 09:16 США поддержали идею возвращения россиян на международные соревнования Глава USOPC Сайкс поддержал МОК в стремлении вернуть россиян на международные турниры РИА «Новости»

Читать 360tv в

Новый глава исполкома Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс поддержал идею Международного олимпийского комитета (МОК) об участии россиян в международных соревнованиях. Об этом сообщило Associated Press.

Сайкс отметил, что выслушал многих атлетов в США и относится с пониманием к их желанию соревноваться со всеми лучшими спортсменами мира при условии обеспечения безопасной и честной игры.

Реклама

«МОК должен продолжить изучение процесса, который сохранит существующие санкции и гарантирует допуск к соревнованиям только нейтральных и чистых спортсменов», — уточнил Сайкс в письме.

Он обратил внимание, что этот процесс требует тщательного контроля и дополнительных усилий.

Ранее организаторы Олимпиады-2024 подтвердили допуск российских спортсменов. Но это решение не отменяет действия ранее принятых санкций: спортсмены РФ смогут выступать только в нейтральном статусе.