02 февраля 2023, 09:16
США поддержали идею возвращения россиян на международные соревнования
Глава USOPC Сайкс поддержал МОК в стремлении вернуть россиян на международные турниры
Новый глава исполкома Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс поддержал идею Международного олимпийского комитета (МОК) об участии россиян в международных соревнованиях. Об этом сообщило Associated Press.
Сайкс отметил, что выслушал многих атлетов в США и относится с пониманием к их желанию соревноваться со всеми лучшими спортсменами мира при условии обеспечения безопасной и честной игры.
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«МОК должен продолжить изучение процесса, который сохранит существующие санкции и гарантирует допуск к соревнованиям только нейтральных и чистых спортсменов», — уточнил Сайкс в письме.
Он обратил внимание, что этот процесс требует тщательного контроля и дополнительных усилий.
Ранее организаторы Олимпиады-2024 подтвердили допуск российских спортсменов. Но это решение не отменяет действия ранее принятых санкций: спортсмены РФ смогут выступать только в нейтральном статусе.
США
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