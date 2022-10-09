Польша призвала наказать IBA за допуск российских боксеров к соревнованиям | 360°

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Польша призвала наказать IBA за допуск российских боксеров к соревнованиям

Польша попросила МОК наказать IBA за допуск российских боксеров к соревнованиям

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Глава Минспорта Польши Камиль Бортничук потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) лишения членства в организации Международной ассоциации бокса (IBA). По его мнению, она не должна была допускать к соревнованиям боксеров из России и Белоруссии. Об этом написал портал Inside the Games.

IBA разрешил спортсменам из РФ и Белоруссии выступать на международных турнирах под своими флагами. Такое решение возмутило властей Польши.

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«Это создает чрезвычайно опасный прецедент для всего мира спорта», — отмечается в открытом письме Бортничука.

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По его мнению, ситуация с IBA может стать началом возвращения российских и белорусских атлетов в большой спорт. Польский министр предложил исключить организацию из МОК.

Летом олимпийский комитет заявил, что IBA не сможет провести соревнования по боксу на Играх-2024 в Париже. Турнир пройдет под эгидой другой организации.

Ранее сообщалось, что российская гимнастка Мария Пасека планирует уехать за границу. Выигравшая серебряную медаль на Олимпиаде спортсменка хочет на какое-то время сменить обстановку.

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