Призер Олимпиады Мария Пасека уехала из России | 360°

Спорт 06 октября 2022, 19:52 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Призер Олимпиады Мария Пасека уехала из России

Читать 360tv в

Гимнастка Мария Пасека, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх, объявила, что уезжает из России. Об этом сообщил RT.

Реклама

По данным сайта «Экономика сегодня», спортсменка написала об этом в соцсетях. Гимнастка не рассказала, когда вернется обратно. Она уточнила, что хочет сменить обстановку, чтобы что-то поменять в жизни.

0 0 0 0 0 0