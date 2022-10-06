Призер Олимпиады Мария Пасека уехала из России | 360°

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Мир
06 октября 2022, 20:19
Украина выдала украденные у дантиста зубы пациентов за свидетельство российских пыток
Спецоперация
06 октября 2022, 20:18
Посол ЛНР рассказал об эвакуации медицинских и соцучреждений из Сватово
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Эксклюзив
06 октября 2022, 20:17
Семья напавшего на ученика Усть-Сосновской школы принесла извинения пострадавшему
Эксклюзив
06 октября 2022, 20:14
Возле Москва-Сити полностью выгорели две машины
Мир
06 октября 2022, 20:13
Попытка обелить себя и отказаться от Украины. Почему США дистанцировались от убийства Дугиной
Подмосковье
06 октября 2022, 20:08
Около 16 тысяч человек приняли на работу в сеть «Вкусно – и точка» в Подмосковье
Мир
06 октября 2022, 19:55
Страны ЕС предложили коридор цен на газ для борьбы с инфляцией — СМИ
Путешествия
06 октября 2022, 19:54
Круизные суда начнут ходить по Каспийскому морю в 2023 году
Мир
06 октября 2022, 19:52
Экономист Рожанковский: ограничение цен на нефть из РФ навредит Западу