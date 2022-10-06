Призер Олимпиады Мария Пасека уехала из России | 360°

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Призер Олимпиады Мария Пасека уехала из России

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Гимнастка Мария Пасека, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх, объявила, что уезжает из России. Об этом сообщил RT.

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По данным сайта «Экономика сегодня», спортсменка написала об этом в соцсетях. Гимнастка не рассказала, когда вернется обратно. Она уточнила, что хочет сменить обстановку, чтобы что-то поменять в жизни.

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